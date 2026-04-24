Київ здав позиції: як змінилися ціни на паркомісця і гаражі за рік

У Києві медіанна вартість купівлі паркомісця у березні становила 1,22 млн грн, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Пре свідчать дані OLX Нерухомість, де проаналізували, скільки коштує купівля та оренда паркомісць у Києві й передмісті, а також порівняли цей сегмент із гаражами.

Водночас столиця вже не є найдорожчою локацією – найвищу медіанну вартість на купівлю паркомісця зафіксовано у Софіївській Борщагівці – близько 1,28 млн грн.

За рік ціна тут зросла майже на 90%, що може пояснювати значне зростання попиту: зі рік кількість відгуків на оголошення збільшилась на 69%.

Далі за рівнем цін йдуть інші населені пункти області.

Зокрема, в Ірпені медіанна вартість становить 823 тис. грн (+24% за рік), при цьому попит зріс на 64%. У Борисполі медіанна вартість купівлі становить 788 тис. грн, що вдвічі більше, ніж торік (100%), у Броварах – близько 712 тис. грн (+15%).

У Святопетрівському медіанна ціна становить 697 тис. грн, збільшившись майже у 3,5 раза за рік.

Що стосується оренди паркомісць, то цей сегмент повторює тенденції купівлі – найвищі ціни зафіксовані у передмісті.

Зокрема, у Софіївській Борщагівці медіанна вартість оренди становить близько 7 000 грн на місяць, що на 75% більше, порівнюючи березень 2026 до березня 2025.

У Вишневому – 6 500 грн (приріст 63% за рік). У Києві медіанна ціна нижча – 5 500 грн на місяць, із приростом 25% (березень 2026 до березня 2025).

Далі за рівнем вартості серед досліджуваних місць – Ірпінь і Святопетрівське, де оренда становить близько 4 500 грн. При цьому в Ірпені ціна залишилась без змін, тоді як у Святопетрівському зросла майже у 3 рази.

Гаражі залишаються більш доступною альтернативою паркомісцям – різниця у вартості залежно від локації може сягати у кілька разів. Водночас і купівля, і оренда в цьому сегменті демонструють зростання цін у Києві та передмісті.

Найвищу медіанну вартість купівлі гаража зафіксовано в Ірпені – 818 тис. грн, що на 134% більше, ніж у березні 2025 року.

Серед інших населених пунктів передмістя вищі ціни у Петропавлівській Борщагівці – 659 тис. грн (+18% за рік) та Вишневому – 635 тис. грн (+53%). У Броварах медіанна вартість становить близько 438 тис. грн (+3%).

У Києві медіанна ціна купівлі гаража нижча – 437 тис. грн, що на 23% більше, ніж торік.

Що стосується оренди, цей сегмент у багатьох містах за ціною наближається до рівня оренди паркомісць.

Зокрема, в Ірпені медіанна вартість оренди становить близько 6 000 грн на місяць (приріст 50% за рік), у Вишневому та Святопетрівському – близько 4 500 грн (29% та – 18% відповідно).

Київ залишається одним із найбюджетніших варіантів у порівнянні з передмістями: медіанна вартість оренди тут становить близько 3 500 грн на місяць.

