Український ринок автобусів: які нові та вживані моделі найпопулярніші

В Україні загальний показник квітня зупинився на позначці 472 реєстрації автобусів та мікроавтобусів, де левову частку сформував мас-маркет.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Йдеться, що у квітні на внутрішньому ринку зміну власника оформили для 326 автобусів. Попри незначне сезонне просідання відносно березня (-5%), у річному вимірі цей сегмент зріс на 10,1%.

Абсолютним домінатором внутрішніх перепродажів є Mercedes-Benz Sprinter (96 шт.), який виконує роль універсальної машини як на міських, так і на приміських маршрутах.

Наступні позиції ділять класичні рамні автобуси середнього класу українського виробництва — БАЗ/ЧАЗ А079 "Еталон" (22 шт.) та Богдан/Ataman A-092 (18 шт.).

Водночас автобусів з пробігом ввезли 108 одиниць, що практично повторює результат березня (+0,9%), але на 10,2% перевищує показники квітня минулого року.

Першу трійку формують Mercedes-Benz Sprinter (35 шт.), Mercedes-Benz Vario (11 шт.) та Volkswagen Crafter (11 шт.).

Крім того, нові автобуси українського виробництва за місяць впали на −55,1% (усього 22 шт.), а новий імпорт обвалився одразу на −71,9% (символічні 16 шт.).

У загальному заліку нової техніки (разом вітчизняні та імпортні) перше місце посів БАЗ А081 "Еталон" з результатом у 10 одиниць. За ним йде комерційний Ford Transit (6 шт.) та великі міські Isuzu Citiport (5 шт.).

