Близько до прогнозованого: ВВП України зріс на 2,2% у 2025 році – Мінекономіки

За попередніми оцінками Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, у 2025 році реальний валовий внутрішні продукт (ВВП) України зріс на 2,2%. У 2024 році ВВП зріс на 2,9%.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що економіка України показала зростання близьке до прогнозованого.

Серед чинників, що підтримували економічну активність у 2025 році:

реалізація програм відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги. У 2025 році в межах програми Доступні кредити 5-7-9% підприємці отримали нових кредитів на суму близько 93,7 млрд грн (у 2024 році — 93,1 млрд грн).

зростання споживання домогосподарств в умовах підвищення заробітних плат, що триває. За розрахунками work.ua, середня номінальна зарплата за вакансіями станом на 06.01.2026 зросла на 30,8% (до 27 530 грн) порівняно з 07.01.2025, а середня зарплата за резюме — на 39,9% (до 30 216 грн).

значні капітальні видатки бюджету на відновлення критичної інфраструктури, житлові програми (єВідновлення, єОселя) та закупівлю вітчизняної продукції сектору ОПК. Станом на 01.12.2025 капітальні видатки зведеного бюджету зросли на 17,3% порівняно з 01.12.2024.

Також у 2025 році продовжилися структурні зміни у виробництві зі зростанням ролі видів діяльності з вищою доданою вартістю. За 11 місяців 2025 року у структурі реалізації промисловості частка машинобудування зросла до 9,1% (5,7% у 2021 році).

Спостерігалось і зростання завантаженості виробничих потужностей у промисловості. Найвищий рівень завантаженості фіксувався у фармацевтичному виробництві, виробництві меблів, обробленні деревини, харчовій та текстильній промисловості.

В свою чергу, в бік уповільнення динаміки тиснули такі фактори:

масовані ракетні атаки РФ по об'єктах електрогенерації та по інфраструктурі добування газу;

нижчий урожай окремих культур через несприятливі погодні умови;

логістичні складнощі, припинення транзиту природного газу трубопровідним транспортом, а також звуження попиту, зокрема з боку сільського господарства.

Нагадаємо:

Як повідомлялося наприкінці жовтня 2025 року, Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік з 2,1% до 1,9%.

У вересні 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік з 3,3% до 2,5%.

За даними Держстату, у 2024 році реальний ВВП України зріс на 2,9% порівняно з 2023.