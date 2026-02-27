Уряд змінить держпідтримку на відновлення індустріальних парків після атак РФ

Кабмін протягом найближчих тижня-двох планує затвердити новий порядок використання коштів держпідтримки індустріальних парків з додатковою програмою можливості отримання грошової компенсації за пошкоджену внаслідок російських атак інфраструктуру в розмірі до 200 млн грн.

Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів під час щорічної Конференції екоіндустріальних парків (ЕІП) у Києві 27 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

"Найближчим часом у нас вийде новий порядок використання коштів, де буде додаткова програма можливості отримання компенсації за пошкоджену інфраструктуру індустріальних парків.

Тобто якщо була російська атака, було щось втрачено, зруйновано, то до 200 млн грн держава зможе вам дати для відновлення інфраструктури. Думаю, тиждень-два він буде прийнятий урядом, і ми найближчим часом будемо отримувати відповідні заявки", – розповів він.

Кіндратів виразив надію, що заявок на відновлення буде небагато, але нагадав, що вже є "два поганих кейси, і саме на них ми напрацьовували цей механізм підтримки від держави тих, хто постраждав".

"Зі свого боку ми бачимо одну велику прогалину, над якою ми працюємо, чесно кажучи, другий рік, і є надія що вийдемо на результат – це програма підтримки і розвитку спроможності індустріальних парків, управляючих компаній, учасників.

Тобто мало створити і зареєструвати індустріальний парк, треба його наповнити відповідними сенсами і інструментами, зайти резидентів і дати йому життя, а це потребує додаткової компетенції і не завжди вона є у тих, хто створює парк", – розповів заступник міністра економіки.

За його словами, запустити цю програму в поточному році – одна з приорітетних задач уряду.

Нагадаємо:

В Україні на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. З них 22 заводи збудовані, ще 15 - в процесі будівництва.

Уряд включив індустріальний парк "Буковина 1" до Реєстру індустріальних парків, і це перший об'єкт, що отримав офіційний статус у 2026 році.

Раніше уряд ухвалив рішення про виключення семи індустріальних парків із Реєстру індустріальних (промислових) парків України.