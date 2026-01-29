Уряд зареєстрував перший у новому році індустріальний парк

Уряд включив індустріальний парк "Буковина 1" до Реєстру індустріальних парків, і це перший об'єкт, що отримав офіційний статус у 2026 році.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як зазначили у міністерстві, реалізація проєкту дозволить створити близько 250 нових робочих місць безпосередньо в парку та стимулюватиме розвиток суміжного малого бізнесу в регіоні.

Індустріальний парк розташований на території Кельменецької громади Дністровського району Чернівецької області. Ініціатором створення виступило ТОВ "ММ АГРО". Площа майданчика становить 18,0141 га, а термін функціонування — 49 років.

На території парку планується здійснювати глибоку переробку агропродукції: виробляти олію, борошномельно-круп'яної продукцію, крохмали та корми для тварин.

Також у планах перероблення фруктів та овочів, виробництво натуральних соків. та розвиток альтернативної енергетики для забезпечення потреб виробництва.

"Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється у 698,3 млн грн. Важливою перевагою парку є його логістичне розташування: близькість до залізничного вузла та державного кордону з країнами ЄС, що відкриває широкі можливості для експортоорієнтованих компаній", – повідомляє міністерство.

Нагадаємо:

Раніше уряд ухвалив рішення про виключення семи індустріальних парків із Реєстру індустріальних (промислових) парків України.

В Україні на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. З них 22 заводи збудовані, ще 15 - в процесі будівництва.