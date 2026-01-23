Сім індустріальних парків виключили з реєстру: причина

Уряд ухвалив рішення про виключення семи індустріальних парків із Реєстру індустріальних (промислових) парків України.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Головною причиною стало те, що протягом понад трьох років ці майданчики не змогли залучити промислових виробників.

Через брак капітальних інвестицій у підготовку територій, будівництво цехів та підведення мереж, парки не набули необхідної інвестиційної привабливості, що зробило неможливим запуск реальної господарської діяльності", – пояснюють у відомстві.

Водночас виключення індустріального парку з Реєстру не означає його ліквідацію. Він може продовжувати функціонувати, однак без права на отримання державного стимулювання, зазначає Мінекономіки.

Йдеться, що вже за шість місяців ініціатор його створення може повторно подати цей парк до включення, провівши роботу над помилками в частині підготовки інфраструктури.

Як поінформували у міністерстві, з Реєстру виключено наступні індустріальні парки:

"Золотоноша" (м. Золотоноша Черкаської області, включений 18.05.2017);

"Кам'янка-Бузький" (м. Кам'янка-Бузька Львівської області, включений 31.05.2017);

"Новороздільський індустріальний парк" (м. Новий Розділ Львівської області, включений 15.06.2017);

"Нововолинськ" (м. Нововолинськ Волинської області, включений 30.06.2017);

"Київщина" (с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, включений 25.10.2017);

"Марамуреш" (с. Біла Церква Тячівського району Закарпатської області, включений 03.06.2022);

"Володимир" (м. Володимир Волинської області, включений 11.10.2022).

За даними відомства, Реєстр налічує 111 індустріальних парків, причому лише за 2025 рік до нього було включено 27 нових об'єктів.

Нагадаємо:

В Україні на кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. З них 22 заводи збудовані, ще 15 - в процесі будівництва.