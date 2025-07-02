Уряд веде перемовини з партнерами про фінансування на 2026 рік

Кабінет міністрів розуміє, як закрити дефіцит бюджету цього року, водночас вже зараз ідуть перемовини щодо фінансування на 2026 рік, який несе багато невизначеності.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Чітко розуміємо, як Україна закриє дефіцит бюджету цього року. Вже зараз готуємося та ведемо перемовини щодо фінансування на 2026 рік, який несе багато невизначеності", — зазначив він.

Шмигаль нагадав, що 1 липня Україна отримала дев’ятий транш від МВФ у 500 млн доларів.

"Жодного разу в історії незалежності Україна не проходила 8 переглядів у межах однієї програми. Сьогодні український уряд та Українська держава є відповідальним партнером. Це довіра, яку ми побудували не лише з МВФ, а також зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською комісією, G7 та іншими нашими союзниками по всьому світу", — наголосив він.

Прем'єр зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна залучила від партнерів вже понад 135 млрд доларів бюджетної підтримки. Також цього тижня Канада надала 1,7 млрд доларів, забезпечених доходами від заморожених російських активів у межах спільної ініціативи ERA.

"Завдяки таким інструментам та довірі до України з боку партнерів ми можемо повною мірою фінансувати нашу армію, виплачувати зарплати лікарям та вчителям, вчасно платити пенсії та субсидії, відновлювати нашу державу", — зазначив глава уряду.

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