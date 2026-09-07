НБУ розповів про зменшення міжнародних резервів України

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня становили 48,6 мільярда доларів, у серпні вони зменшилися на 5%.

Про це повідомляє Національний банк України.

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2026 року за попередніми даними становили 48 662,2 млн доларів, у серпні вони зменшилися на 5,0%.

"Така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого", – пояснює регулятор.

НБУ зазначає, що поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку міжнародних резервів у серпні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, операції Нацбанку на валютному ринку України. Відповідно до балансових даних НБУ в серпні продав на валютному ринку 4 850,7 млн доларів і купив 0,5 млн дол. США. Чистий продаж валюти становив 4 850,2 млн доларів.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку в серпні надійшло 927,3 млн доларів, у тому числі 894,0 млн доларів – через рахунки Світового банку та 33,3 млн дол. США – від інших інвесторів.

Крім того, міжнародні резерви збільшилися на 1,63 млрд дол. США завдяки тому, що уряд конвертував у гривню відповідну суму з коштів, які Україна раніше отримала від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Ці кошти при надходженні не зараховуються до міжнародних резервів України у зв'язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання, зазначає регулятор.

Водночас у разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 721,8 млн доларів, у тому числі: 357,9 млн доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, 288,7 мільйона – обслуговування ОЗДП, 16,9 мільйона – обслуговування валютних ОВДП та 58,3 мільйона доларів – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 285,2 млн доларів.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників. У серпні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви збільшилися на 752,0 млн доларів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що міжнародні резерви України у липні зменшилися на 0,1% і станом на 1 серпня становили 51,2 млрд доларів.

У червні міжнародні резерви України зросли на 12,1% і станом на 1 липня становили 51,3 млрд доларів.