Другий найбільший виробник нафти в ОПЕК може покинути організацію – ЗМІ

Ірак розглядає можливість виходу з Організації країн-експортерів нафти, якщо вона не дозволить країні ​значно збільшити видобуток нафти.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Ірак є другим за величиною виробником в ОПЕК після Саудівської Аравії та одним із п'яти її засновників. Сама організація також була заснована у Багдаді, столиці Іраку, в 1960 році.

Значну частину доходів країни становить нафта, обсяги продажів якої різко скоротилися після того, як війна в Ірані фактично заблокувала експорт через Ормузьку протоку.

ОПЕК включає в себе країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуелу та декілька африканських країн-експортерів нафти. ОПЕК+ – розширений формат, який додає до цього переліку Росію, Казахстан, Бразилію, Мексику, Судан та інших експортерів нафти по всьому світу.

Уряд Іраку бореться з фінансовою кризою, спричиненою війною, і до підвищення квоти ОПЕК на іракський нафтовидобуток слід поставитися серйозно, каже агентству високопоставлений чиновник міністерства нафти Іраку.

Ірак розглядав можливість виходу з ОПЕК, але нинішній план полягає в тому, щоб залишитися членом організації та домогтися підвищення квоти перемовинами, додав він.

Крім того, Міністерство нафти Іраку заявило, що повідомлення про те, що Багдад розглядає можливість припинення свого членства в ОПЕК, не відображають офіційну позицію іракського уряду.

Квота Іраку на липень становить 4,378 млн барелів на добу, хоча поточний обсяг видобутку значно нижчий за цей показник через перебої в роботі Ормузької протоки.

У минулому Ірак також мав труднощі з виконанням квот ОПЕК, оскільки розширював свої нафтовидобувні потужності за допомогою західних нафтових компаній.

Читайте також Кінець епохи нафтового картелю? Чому ОАЕ виходять з ОПЕК

Нагадаємо:

Ірак у квітні 2026 року експортував 10 млн барелів нафти через Ормузьку протоку, порівняно з приблизно 93 млн барелів на місяць до війни в Ірані.

Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) 1 травня 2026 року.