Другий найбільший виробник нафти в ОПЕК може покинути організацію – ЗМІ
Ірак розглядає можливість виходу з Організації країн-експортерів нафти, якщо вона не дозволить країні значно збільшити видобуток нафти.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Ірак є другим за величиною виробником в ОПЕК після Саудівської Аравії та одним із п'яти її засновників. Сама організація також була заснована у Багдаді, столиці Іраку, в 1960 році.
Значну частину доходів країни становить нафта, обсяги продажів якої різко скоротилися після того, як війна в Ірані фактично заблокувала експорт через Ормузьку протоку.
ОПЕК включає в себе країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуелу та декілька африканських країн-експортерів нафти. ОПЕК+ – розширений формат, який додає до цього переліку Росію, Казахстан, Бразилію, Мексику, Судан та інших експортерів нафти по всьому світу.
Уряд Іраку бореться з фінансовою кризою, спричиненою війною, і до підвищення квоти ОПЕК на іракський нафтовидобуток слід поставитися серйозно, каже агентству високопоставлений чиновник міністерства нафти Іраку.
Ірак розглядав можливість виходу з ОПЕК, але нинішній план полягає в тому, щоб залишитися членом організації та домогтися підвищення квоти перемовинами, додав він.
Крім того, Міністерство нафти Іраку заявило, що повідомлення про те, що Багдад розглядає можливість припинення свого членства в ОПЕК, не відображають офіційну позицію іракського уряду.
Квота Іраку на липень становить 4,378 млн барелів на добу, хоча поточний обсяг видобутку значно нижчий за цей показник через перебої в роботі Ормузької протоки.
У минулому Ірак також мав труднощі з виконанням квот ОПЕК, оскільки розширював свої нафтовидобувні потужності за допомогою західних нафтових компаній.
Нагадаємо:
Ірак у квітні 2026 року експортував 10 млн барелів нафти через Ормузьку протоку, порівняно з приблизно 93 млн барелів на місяць до війни в Ірані.
Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) 1 травня 2026 року.