НБУ повідомив курс валют на 8 вересня і перепросив за технічний збій

Офіційний курс на 8 вересня 2026 року становитиме 44,46 гривні за долар та 51,68 гривні – за євро.

Про це інформує Національний банк України.

Офіційний курс гривні до долара США на 8 вересня 2026 року становитиме 44,4654 грн/дол. США, до євро – 51,6817 грн/євро, говориться у повідомленні.

Регулятор також повідомив, що під час встановлення офіційного курсу гривні на 8 вересня 2026 року на сайті НБУ стався технічний збій, який був оперативно усунутий.

"Національний банк України проведе додаткову роботу, щоб не допустити таких технічних збоїв у майбутньому. Зокрема, його причини та подальші заходи будуть розглянуті на засіданні Ради оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Банки оновили курси валют на 7 вересня: середній євро становив 52,12 грн, долар – 44,86 грн.

Раніше НБУ повідомив, що у понеділок, 7 вересня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 16 копійок і становитиме 44,56 грн.

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.