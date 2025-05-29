Відновлення квот на імпорт української агропродукції до ЄС: Шмигаль не бачить загроз

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не бачить загроз в короткотерміновій перспективі через відновлення Євросоюзом квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав Шмигаль на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Петтером Орпо 28 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

"До повномасштабного вторгнення з Європою уже діяла зона вільної торгівлі, вона з 6 червня продовжить діяти", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що є попередня домовленість з Європейською комісією, що зона вільної торгівлі в обсязі квот 7/12 буде діяти до моменту прийняття змін до статті №29 Угоди про асоціацію.

"Ми розуміємо, що цей семимісячний обʼєм, який ми будемо мати у квотах, буде достатнім, щоб Україна не відчула погіршення умов, які ми мали упродовж попередніх трьох років", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, премʼєр заявив, що він сподівається, що ще у 2025 році будуть підписані зміни з Єврокомісією до статті №29 Угоди про асоціацію.

"Відповідно і український, і європейський бізнес, який уже має підписані контракти в межах укладених обʼємів і квот, не відчує погіршення", - сподівається Шмигаль.

Він підкреслив, що питання торгівлі з ЄС для України є важливим.

"Загроз, станом на сьогодні в погіршення умов, в короткотерміновій перспективі, немає. Є необхідність оперативно укласти зміни до Угоди про асоціацію", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо:

Європейський Союз вирішив відновити квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення 2022 року для підтримки українських фермерів, оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня.

Квоти стануть тимчасовим заходом, діятимуть до кінця 2025 року, і становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів. Наразі ЄС працює над переглядом поглибленої та всеохопної зони торгівлі між ЄС та Україною.

Україна попереджала, що скасування безмитної торгівлі з ЄС може мати "справді руйнівні" наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.