В Україні річна інфляція зросла до 15,1%

В Україні за підсумками квітня річна інфляція становила 15,1%, в березні вона була на рівні 14,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що інфляція на споживчому ринку у квітні порівняно із березнем становила 0,7%, з початку року – 4,3%.

За даними Держстату, на споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8% за місяць. Найбільше (на 7,9%) подорожчали свинина та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,2%. Водночас на 0,9% та 0,8% подорожчав проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті.

Нагадаємо:

В Україні зростання споживчих цін в у березні 2025 року прискорилося до 1,5% з 0,8% у лютому та 1,2% у січні поточного року.

Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2025 році – з 8,4% до 8,7%.