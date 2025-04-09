В Україні зросла інфляція

В Україні зростання споживчих цін в у березні 2025 року прискорилося до 1,5% з 0,8% у лютому та 1,2% у січні поточного року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У повідомленні йдеться, що у березні 2024 року зростання цін становило 0,5%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками березня цього року зросла до 14,6% з 13,4% за підсумками лютого.

Зазначається, що в березні-2025 базова інфляція також зросла до 1,4% з 0,7% у лютому та 1,3% у січні. З урахуванням того, що у березні-2024 вона становила 1,0%, у річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,4% з 12,0% за підсумками лютого.

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