Нацбанк погіршив прогноз щодо інфляції

Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2025 році – з 8,4% до 8,7%.

Про це йдеться у пресрелізі Нацбанку.

Відповідно до прогнозу НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися на більшість товарів і послуг.

Водночас очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з третього кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі.

Також фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці.

Крім того, додатковим чинником буде зменшення цін на нафту внаслідок торговельних протистоянь у світі.

"У результаті інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році – до цілі 5%", – прогнозує регулятор.

Нагадаємо:

У січні Нацбанк погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2025 році: з 6,9% до 8,4%.

За 2024 рік інфляція сягнула 12%, що на 2,3% більше, ніж прогнозував Нацбанк раніше.