В Украине годовая инфляция выросла до 15,1%

В Украине по итогам апреля годовая инфляция составила 15,1%, в марте она была на уровне 14,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, чтоинфляция на потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала года - 4,3%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8% за месяц. Больше всего (на 7,9%) подорожали свинина и фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,2%.

Цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и масел на 2,2%. В то же время на 0,9% и 0,8% подорожал проезд в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте.

Напомним:

В Украине рост потребительских цен в марте 2025 года ускорился до 1,5% с 0,8% в феврале и 1,2% в январе текущего года.

Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2025 году - с 8,4% до 8,7%.