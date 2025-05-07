В Украине вырос спрос на импортируемые подержанные авто: какие модели популярны

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. импортированных подержанных легковушек, что на 5% больше, чем год назад.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, чтонаибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют: электромобили - 23%; дизельные - 22%; гибриды - 5%; авто с ГБО - 4%.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 1189 ед;

2. RENAULT Megane - 838 ед;

3. SKODA Octavia - 696 ед;

4. TESLA Model Y - 552 ед;

5. NISSAN Leaf - 544 ед;

6. AUDI Q5 - 511 ед;

7. VOLKSWAGEN Tiguan - 510 ед;

8. VOLKSWAGEN Passat - 491 ед;

9. NISSAN Rogue - 488 ед;

10. TESLA Model 3 - 478 ед.

Сообщается, чтосредний возраст подержанных машин, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.

Всего с начала года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.

Напомним:

С января по март украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.