В Украине вырос спрос на импортируемые подержанные авто: какие модели популярны
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. импортированных подержанных легковушек, что на 5% больше, чем год назад.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, чтонаибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Далее следуют: электромобили - 23%; дизельные - 22%; гибриды - 5%; авто с ГБО - 4%.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
1. VOLKSWAGEN Golf - 1189 ед;
2. RENAULT Megane - 838 ед;
3. SKODA Octavia - 696 ед;
4. TESLA Model Y - 552 ед;
5. NISSAN Leaf - 544 ед;
6. AUDI Q5 - 511 ед;
7. VOLKSWAGEN Tiguan - 510 ед;
8. VOLKSWAGEN Passat - 491 ед;
9. NISSAN Rogue - 488 ед;
10. TESLA Model 3 - 478 ед.
Сообщается, чтосредний возраст подержанных машин, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.
Всего с начала года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.
Напомним:
С января по март украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.