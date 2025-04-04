Українці зменшили попит на імпортовані вживані авто: які моделі купують
З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть:
- дизельні – 23%;
- електромобілі – 22%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 4%.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли:
1. VOLKSWAGEN Golf - 2397 од.;
2. RENAULT Megane - 1731 од.;
3. SKODA Octavia - 1652 од.;
4. VOLKSWAGEN Tiguan - 1332 од.;
5. AUDI Q5 - 1299 од.;
6. TESLA Model Y - 1219 од.;
7. NISSAN Leaf - 1207 од.;
8. TESLA Model 3 - 1151 од.;
9. VOLKSWAGEN Passat - 1135 од.;
10. NISSAN Rogue - 1037 од.
Нагадаємо:
У лютому український автопарк поповнили майже 17 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% менше, ніж рік тому.