Українці зменшили попит на імпортовані вживані авто: які моделі купують

З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

- дизельні – 23%;

- електромобілі – 22%;

- гібриди – 5%;

- авто з ГБО – 4%.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей увійшли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 2397 од.;

2. RENAULT Megane - 1731 од.;

3. SKODA Octavia - 1652 од.;

4. VOLKSWAGEN Tiguan - 1332 од.;

5. AUDI Q5 - 1299 од.;

6. TESLA Model Y - 1219 од.;

7. NISSAN Leaf - 1207 од.;

8. TESLA Model 3 - 1151 од.;

9. VOLKSWAGEN Passat - 1135 од.;

10. NISSAN Rogue - 1037 од.

Нагадаємо:

У лютому український автопарк поповнили майже 17 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% менше, ніж рік тому.