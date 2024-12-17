В Україні запустили єдину Дія.Картку для виплат від держави

Міністерство цифрової трансформації сразом з українськими банками створили єдину Дія.Картку, на яку можна буде отримувати усі виплати від держави.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Замість кількох різних карток – один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат", – зазначив він.

Із 16 грудня на Дія.Картці стартувала перша послуга – єКнига. Мінцифри планує пізніше перевести на картку виплати за програмою "єПідтримка", включно з тими, що були у 2021-2023 роках. Федоров також анонсував, що у грудні запустять ще одну соціальну виплату.

За даними міністра, зараз Дія.Картку можна відкрити в кількох банках, які першими долучилися: ПриватБанк, А-банк, Акордбанк, Глобус банк та monobank.

"Із часом на Дія.Картці буде більше державних програм з "фарбованими" коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків, зараз ще три на етапі під’єднання – очікуємо Банк Кредит Дніпро, Sense та Bank 3/4", – розповів Федоров.

Нагадаємо:

10 грудня українці почали отримувати 1 000 на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".

Уряд також запустив програму з видачі карток на 908 гривень українцям, яким виповнилося 18 років цього року, на купівлю книжок.