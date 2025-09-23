В Украине вводят требования по минимальной зарплате в сфере продажи алкоголя, табака и топлива

С 1 октября субъекты хозяйствования, которые получили лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, сидром и перри (без добавления спирта), табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет и горючим должны придерживаться определенных требований по зарплатам.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Размер средней ежемесячной заработной платы, начисленной субъектом хозяйствования / общего месячного налогооблагаемого дохода субъекта хозяйствования, зарегистрированного как ФЛП, не имеющего наемных работников, должен составлять не менее чем:

1,5 минимальных заработных плат при одновременном соблюдении следующих условий для всех мест розничной торговли:

их расположение - за пределами населенных пунктов - административных центров областей и г. Киева и г. Севастополя на расстоянии от 50 километров;

площадь торгового зала - до 500 метров квадратных;

2 минимальных заработных плат для всех других субъектов хозяйствования, у которых места торговли не соответствуют указанным выше условиям.

В налоговой отметили, чтоневыполнение этих требований приведет к прекращению действия лицензии.

Напомним:

За январь-август почти 35% уплаченных налогов в бюджет Украины поступило от предприятий перерабатывающей промышленности и торговли.