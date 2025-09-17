У ДПС повідомили, які галузі лідирують за сплатою податків

За січень-серпень майже 35% сплачених податків до бюджету України надійшло від підприємств переробної промисловості та торгівлі.

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Зокрема:

переробна промисловість – 17,6%; оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,7%.

Ці галузі впевнено тримають лідерство з початку року, зазначила Карнаух. За її словами, у топі також: