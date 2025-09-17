У ДПС повідомили, які галузі лідирують за сплатою податків
Getty Images
За січень-серпень майже 35% сплачених податків до бюджету України надійшло від підприємств переробної промисловості та торгівлі.
Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Зокрема:
переробна промисловість – 17,6%;
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,7%.
Ці галузі впевнено тримають лідерство з початку року, зазначила Карнаух.
За її словами, у топі також:
державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,6%
фінансова та страхова діяльність – 10%.
Вона повідомила, що найбільша динаміка у сплаті порівняно з відповідним періодом минулого року у таких галузях:
переробна промисловість – +32,3% (+59,9 млрд грн);
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – +29,2% (+52,8 млрд грн);
державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +29,1% (+36,5 млрд грн);
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – +33,1% (+20,9 млрд гривень).
Нагадаємо:
Понад 7,1 тис. суб'єктів господарювання увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Кількість включених до переліку платників зменшилася на 2524 суб’єктів господарювання, але частка сплачених ними податків до зведеного бюджету за 8 місяців збільшилась на 2,78%.