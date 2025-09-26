"єОселя": в Україні перші переселенці почали купувати житло за оновленою програмою
В Україні перша родина внутрішніх переселенців придбала житло за новим механізмом програми "єОселя".
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, мова йде про Георгія, який у 2014 році виїхав із Донецька до Києва. Тут він одружився і у подружжя народилася донька.
Сім'я жила в орендованих квартирах до придбання власного житла в передмісті столиці, у селі Чайки.
Свириденко нагадала, що з вересня програма "єОселя" стала доступнішою для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій.
Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн).
Такими умовами скористалася родина, взявши кредит у "Скай Банку".
Нагадаємо:
В Україні у межах програми "єОселя" почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій з 10 вересня 2025 року