"єОселя": в Україні перші переселенці почали купувати житло за оновленою програмою

В Україні перша родина внутрішніх переселенців придбала житло за новим механізмом програми "єОселя".

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, мова йде про Георгія, який у 2014 році виїхав із Донецька до Києва. Тут він одружився і у подружжя народилася донька.

Сім'я жила в орендованих квартирах до придбання власного житла в передмісті столиці, у селі Чайки.

Свириденко нагадала, що з вересня програма "єОселя" стала доступнішою для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн).

Такими умовами скористалася родина, взявши кредит у "Скай Банку".

Нагадаємо:

В Україні у межах програми "єОселя" почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій з 10 вересня 2025 року