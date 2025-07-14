Голову правління колишньої компанії Фірташа звинуватили в незаконному нарахуванні собі премії

Бюро економічної безпеки вручило обвинувальний акт колишньому голові Правління акціонерного товариства у заволодінні коштами компанії в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що підприємство забезпечує розподіл газу споживачам на території Івано-Франківської області та було підконтрольне підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

Слідством встановлено, що експосадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, видав необгрунтований наказ про преміювання самого себе на суму 1,24 млн грн за місяць.

Таким чином він порушив норми статуту та положення про Наглядову раду акціонерного товариства, а також рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В результаті акціонерному товариству було завдано збитків в особливо великих розмірах, зазначає БЕБ.

Йдеться, що необгрунтованість рішення обвинуваченого підтверджується висновком Державної аудиторської служби України та низкою судових експертиз.

На підставі зібраних доказів колишній службовій особі акціонерного товариства повідомлено про підозру. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт вручено підозрюваному.

Нагадаємо:

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб підконтрольної підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу компанії у заволодінні державними коштами під час встановлення газових лічильників.