Ostchem Фірташа запускає виробництво нового виду добрива

Азотний холдинг Ostchem з Group DF Дмитра Фірташа анонсував випуск нового виду добрива – аміачної селітри АМС30.

Про це повідомила компанія 31 березня.

Його промислове виробництво заплановано на другу половину квітня. Новий вид добрива виготовлятимуть на "Рівнеазоті".

Пілотну партію обсягом 600 тонн продали за короткий час, і як стверджують у компанії, це свідчить про високий попит серед аграріїв.

АМС30 містить 30% азоту, що менше, ніж у класичної аміачної селітри. Крім того, передбачається можливість адаптації під потреби клієнтів.

На першому етапі потужності дозволять випускати 600–800 тонн АМС30 на добу з потенціалом збільшення до 1600 тонн.

Загальну вартість проєкту у компанії оцінюють у 10 млн грн, термін реалізації – шість місяців.

Читайте також: Вибуховий вантаж. Чому порти перестали перевалювати добрива і до чого тут Фірташ

Аграрна асоціація звернулася до уряду та Верховної Ради з проханням тимчасово скасувати мита на імпорт добрив.

Азотний холдинг Group DF - Ostchem - об'єднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього належать "Рівнеазот", Черкаський "Азот", а також "Сєвєродонецький "Азот" та "Стирол", які розташовані на окупованих територіях та не працюють.