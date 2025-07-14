Главу правления бывшей компании Фирташа обвинили в незаконном начислении себе премии

Бюро экономической безопасности вручило обвинительный акт бывшему председателю Правления акционерного общества в завладении средствами компании в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, чтопредприятие обеспечивает распределение газа потребителям на территории Ивано-Франковской области и было подконтрольно подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

Следствием установлено, что экс-чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, издал необоснованный приказ о премировании самого себя на сумму 1,24 млн грн за месяц.

Таким образом он нарушил нормы устава и положения о Наблюдательном совете акционерного общества, а также решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В результате акционерному обществу был нанесен ущерб в особо крупных размерах, отмечает БЭБ.

Говорится, чтонеобоснованность решения обвиняемого подтверждается заключением Государственной аудиторской службы Украины и рядом судебных экспертиз.

На основании собранных доказательств бывшему должностному лицу акционерного общества сообщено о подозрении. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт вручен подозреваемому.

Напомним:

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц подконтрольной подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу компании в завладении государственными средствами при установке газовых счетчиков.