Главу правления бывшей компании Фирташа обвинили в незаконном начислении себе премии
Бюро экономической безопасности вручило обвинительный акт бывшему председателю Правления акционерного общества в завладении средствами компании в особо крупных размерах.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Отмечается, чтопредприятие обеспечивает распределение газа потребителям на территории Ивано-Франковской области и было подконтрольно подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.
Следствием установлено, что экс-чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, издал необоснованный приказ о премировании самого себя на сумму 1,24 млн грн за месяц.
Таким образом он нарушил нормы устава и положения о Наблюдательном совете акционерного общества, а также решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В результате акционерному обществу был нанесен ущерб в особо крупных размерах, отмечает БЭБ.
Говорится, чтонеобоснованность решения обвиняемого подтверждается заключением Государственной аудиторской службы Украины и рядом судебных экспертиз.
На основании собранных доказательств бывшему должностному лицу акционерного общества сообщено о подозрении. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт вручен подозреваемому.
Напомним:
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц подконтрольной подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу компании в завладении государственными средствами при установке газовых счетчиков.