Уряд запустить аукціони щодо права користування титановими родовищами Фірташа

Спеціальні дозволи на користування Малишевським родовищем у Дніпропетровській області, а також родовищами Валки-Гацківське та Межирічне у Житомирській області припинені з урахуванням застосованих санкцій до кінцевого бенефіціарного власника — Дмитра Фірташа.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, Кабмін відніс ці родовища до переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на які можуть надаватися через прозорі електронні аукціони. Це відкриває можливість для залучення добросовісних інвесторів та розвитку видобутку на конкурентних і відкритих умовах, зазначила вона.

"Наступний етап — очікуємо ініціативи від бізнесу щодо отримання права користування цими надрами через механізм відкритих аукціонів", – поінформувала Свириденко.

Паралельно Державна служба геології та надр України проводить перевірку так званих "сплячих" спеціальних дозволів на користування стратегічними корисними копалинами.

"Загалом йдеться про 38 спецдозволів. Найближчим часом очікуємо результати цієї роботи", – повідомила прем'єр-міністр.

