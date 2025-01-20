БЕБ викрило працівників компанії Фірташа на махінаціях із газовими лічильниками

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб підконтрольної підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу компанії у заволодінні державними коштами під час встановлення газових лічильників.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У БЕБ зазначили, що до оборудки причетні службові особи компанії, яка забезпечує розподіл газу споживачам усіх форм власності та населенню на території Волинської області.

Слідство встановило, що службові особи акціонерного товариства впродовж трьох років здійснювали роботи із встановлення лічильників газу для населення, уклавши договори із підрядними організаціями.

"Один із договорів було укладено із приватним підприємством, яке планувало встановити 1181 побутовий лічильник. Однак роботи виконані не були, а вартість по їх встановленню в сумі понад 1,27 млн грн було включено до актів виконаних робіт. Акціонерне товариство - розподільник газу провело розрахунки по договору підряду у повному обсязі", - розповіли у БЕБ.

За даними БЕБ, таким чином згадані особи умисними діями завдали збитків компанії на 1,27 млн грн.

Наразі організатору схеми детективи вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо:

Австрійський суд відмовив у екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США, де він обвинувачується у корупційних схемах, пов’язаних з хабарями за видобуток титану в Індії.