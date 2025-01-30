Понад 2,5 мільйона українців отримують пенсію менше 3 тисяч гривень

26% або 2,68 млн українських пенсіонерів отримують пенсію менше 3 000 грн. Середній розмір такої пенсії – 2 759,86 грн.

Про це повідомляє платформа з відкритими даними Опендатабот.

Ще 1,26 млн осіб (12%) отримують пенсію понад 10 000 грн, у середньому – 15 379,97 грн.

Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати і наразі в середньому отримують 6 302,76 грн пенсії.

Найвищі виплати традиційно у пенсіонерів в Києві – 8 017,65 грн. Це більш ніж на третину вище за середній показник по країні. Найменші виплати у Тернопільській області: 4 484,69 грн. Це на 23% менше за середнє значення.

Загалом в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів.

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Нагадаємо:

Станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 5 789 грн, що на приблизно третину менше за реальний прожитковий мінімум.