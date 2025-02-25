Правительство утвердило решение об индексации пенсий: они повысятся на 11,5%

Кабинет министров утвердил решение об индексации пенсий, которая должна состояться 1 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"С 1 марта проводим индексацию пенсий. Это уже третья индексация во время полномасштабной войны. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%", - проинформировал Шмыгаль.

Он уточнил, что минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 гривен. В то же время максимальный размер индексации также ограничат.

"Чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно наименьшие пенсии, вводим максимальный размер индексации - до 1500 грн", - рассказал премьер.

Размер индексации рассчитан на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году: рост потребительских цен - 12%; рост средней заработной платы за 2022-2024 гг. - 11%.

Напомним:

26% или 2,68 млн украинских пенсионеров получают пенсию менее 3 000 грн. Средний размер такой пенсии - 2 759,86 грн.