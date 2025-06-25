Кабмін виділив 700 мільйонів на 35 енергетичних проєктів: найбільше коштів отримають три області

Кабмін ухвалив рішення виділити понад 700 млн грн на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Йдеться про будівництво альтернативних джерел тепла та енергії, реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, будівництво і встановлення газопоршневих та когенераційних установок.

Найбільше коштів спрямують на проєкти в Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Крім того, уряд ухвалив рішення для залучення коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на завершення 60 проєктів відновлення. Завдяки цьому фінансуванню буде можливо добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків.

Нагадаємо:

Одеса отримає шість когенераційних установок, які мають забезпечити тепло- та електропостачання для майже мільйона мешканців навіть у разі повного блекауту.