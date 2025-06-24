В Одесі встановлюють енергообладнання на випадок повного блекауту

Одеса отримає шість когенераційних установок, які мають забезпечити тепло- та електропостачання для майже мільйона мешканців навіть у разі повного блекауту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Чотири установки вже доставлені, частину з них ввели в експлуатацію, решта – в дорозі.

Разом вони забезпечать безперебійне тепло- та електропостачання для майже 1 мільйона мешканців — навіть у разі повного блекауту.

Енергообладнання Одеса отримує в межах Програми зеленого енергетичного відновлення ПРООН. Проєкт реалізується за фінансової підтримки урядів Швеції, Норвегії та Японії.

В Одесі енергетичний об'єкт відвідав заступник генерального секретаря ООН Хаолян Сюй. Від української сторони була присутня очільниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства енергетики Юлія Киян.

"Обладнання забезпечить стабільність зараз і стане кроком до енергонезалежного майбутнього Одеси", – зазначила Киян.

Нагадаємо:

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та уряд Японії передали Харкову й Одесі важливе енергетичне обладнання, яке допоможе забезпечити потреби об'єктів критичної інфраструктури цих міст в умовах російських атак на українську енергетику.