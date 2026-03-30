Уряд розбив “Великий податковий закон” на кілька проєктів

Кабінет міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Міністерством фінансів: про оподаткування цифрових платформ, оподаткування міжнародних посилок та продовження дії військового збору.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook.

Ці законопроєкти є "маяками" програми Міжнародного валютного фонду для України. Відповідно, їхнє ухвалення є умовою для отримання країною фінансування.

Зміст законопроєктів не змінився. Водночас уряд не подав законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОП – зі слів Марченка, він наразі допрацьовується.

Проєкт про цифрові платформи (відомий як "податок на OLX") передбачає запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через такі платформи. Це призведе до оподаткування.

Ставка податку становитиме 5%, а податковим агентом виступатиме сама платформа, щоб спростити адміністрування для громадян. Продажі не оподатковуватимуться, якщо річний дохід від них не перевищуватиме 2 тис. євро.

Другий законопроєкт пропонує зменшити ліміт звільнення від оподаткування міжнародних відправлень з 150 євро до 0 євро. Водночас особисті некомерційні відправлення (особисті речі, подарунки) вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться.

У третьому проєкті уряд пропонує продовжити дію військового збору після завершення військового стану. Марченко пов'язує це з тим, що потреби сектору безпеки і оборони залишатимуться значними, а вартість відбудови України оцінюють у понад 580 млрд дол.

"Законопроєкт про ПДВ для частини ФОПів наразі перебуває на стадії узгодження та доопрацювання з ЦОВВ і буде винесено на схвалення вже найближчим часом", – пише міністр.

Водночас нардеп Ярослав Железняк раніше припускав, що уряд може спробувати переконати МВФ зняти вимогу про запровадження ПДВ для ФОП.

Нагадаємо:

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проблема виконання зобов'язань Україні перед партнерами полягає не в позиції самого Міжнародного валютного фонду, а у відсутності голосів у сесійній залі, і "лікувати" треба не МВФ, а політичну кризу в країні.

10 березня Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №14025 про оподаткування цифрових платформ.

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.