Зміни до програми "єОселя" вступили в дію: що потрібно знати

Державна іпотечна програма "єОселя" із 17 липня оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки.

Про це йдеться в у відповідній постанові уряду від 17 червня.

Перша основна зміна – зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни і родин загиблих захисників і захисниць. Йдеться про учасників боїв, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, сімей загиблих ветеранів та загиблих захисників.

Іпотеку під 7% можуть отримати ветерани та члени їхніх сімей, внутрішньо переміщені особи, а також інші громадяни, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов.

Якщо позичальник втрачає право на пільгову ставку, наприклад, звільняється з поліції чи школи, то ставка автоматично зростає з 3% до 7%.

Друга зміна стосується площі житла. Раніше площа квартири не мала перевищувати 52,5 кв. м для однієї людини, житлового будинку – 62,5 кв. м. На кожного наступного члена сім'ї ці ліміти збільшувалися на 21 кв. м.

У лютому норми змінили: право на додаткові 21 кв. м отримали лише сім'ї з трьох осіб. Тобто подружжя без дітей могло претендувати на квартиру площею не більше 52,5 кв. м.

Тепер базова площа 52,5 кв. м діятиме для однієї людини, а на другого члена сім'ї додаватиметься 21 кв. м. Для сімей із трьох осіб залишили ліміт 73,5 кв. м замість 94,5 кв. м. Максимальний ліміт – 115,5 кв. м – теж зберігається.

Третя зміна стосується складу сім'ї. Тепер до членів сім'ї, які враховуються під час розрахунку умов програми, можуть включатися діти до 21 року (раніше – до 18 років).

Четверта зміна стосується перевірки даних. За згодою заявника інформацію про доходи та платоспроможність Укрфінжитло може отримувати через держреєстри. Це скоротить перелік документів і пришвидшить розгляд заявки.

Більше про нові правила "єОселі" та прорахунки уряду читайте в матеріалі ЕП: Прорахувалися, але де? Чому уряд вкотре змінює правила "єОселі" і кого торкнуться зміни

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Нагадаємо:

У квітні 2026 року банки видали 910 іпотечних кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн, більшість позик припала на первинний ринок нерухомості.