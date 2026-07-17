У Мінрозвитку розповіли про зміну керівництва та структури

Микола Калашник та Віталій Безгін призначені на посади міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту і міністра у справах громад, територій та ВПО, наразі очікуються рішення про зміну назви Мінрозвитку громад і територій України на та утворення ще одного відомства.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення Миколи Калашника Міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України та Віталія Безгіна Міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Наразі очікуються рішення про зміну назви Міністерства розвитку громад і територій України на Міністерство відновлення, інфраструктури і транспорту України та утворення Міністерства громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Микола Калашник з 24 березня 2025 року очолював Київську обласну державну адміністрацію, до цього обіймав посаду першого заступника голови КОДА.

"Нашим ключовим завданням залишається забезпечення стабільної роботи основних послуг, сервісів, логістики та безперебійне відновлення інфраструктури", — зазначив Микола Калашник.

За його словами, розділення функцій дозволить сфокусуватися на масштабуванні наявних проєктів та оперативному реагуванні на виклики у сфері соціальної та критичної інфраструктури.

"Усі процеси проходять системно, без затримок у реалізації ключових програм", – запевнив він.

Віталій Безгін до призначення на посаду міністра був народним депутатом України, очолював підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Реорганізація дає можливість посилити роботу з децентралізації та забезпечити адресний підхід до відновлення інфраструктури на місцях. Ми продовжуємо працювати з партнерами, громадами та проєктами", — наголосив Віталій Безгін.

Наразі очікуються рішення про зміну назви Міністерства розвитку громад і територій України на Міністерство відновлення, інфраструктури і транспорту України та утворення Міністерства громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

"Структурні зміни Міністерства розвитку громад і територій України спрямовані на підвищення ефективності управління у стратегічно важливих секторах — житловому, транспортному, муніципальному секторах. Всі діючі політики, стратегічні проєкти та ініціативи зберігаються", – говориться у повідомленні.

Ці дії не вплинуть на темпи відновлення зруйнованої та пошкодженої соціальної і критичної інфраструктури, стабільність роботи транспортної системи, логістичні ланцюги також функціонуватимуть у штатному режимі, запевнили у відомстві.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром ексголови "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергія Корецького.

Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, який очолюватиме прем'єр-міністр Сергій Корецький.