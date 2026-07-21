МВФ найближчими днями виділить Україні 690 мільйонів доларів – Корецький

Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 млн доларів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми EFF, становитиме близько 2,2 млрд доларів.

"Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано.

У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми", – написав премʼєр.

Корецький додав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгодженні з МВФ.

Нагадаємо:

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький здійснив свій перший міжнародний дзвінок. У МВФ.