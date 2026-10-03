План є, але грошей немає: у Мінфіні розповіли, що з бюджетом після переговорів з ЄС

Після переговорів із ЄС Україна досі шукає фінансування більшої частини додаткової оборонної потреби у 27 млрд доларів: понад 7 млрд уряд покриє внутрішніми ресурсами, для решти гроші ще шукають.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook.

Потребу в додаткових коштах Міноборони заявило у серпні. Цього тижня у Брюсселі сторони обговорили можливі рішення. "Ми напрацювали план і показали наше бачення, але це не означає, що цієї проблеми немає", – наголосив Марченко.

Понад 7 млрд доларів Україна покриє внутрішніми ресурсами завдяки економії та перерозподілу видатків. Для ще 12 млрд доларів уряд розраховує знайти рішення "спільними зусиллями". Якими саме "спільними зусиллями" Марченко не пояснив.

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Джерела покриття решти коштів Мінфін і Міноборони ще визначають. За словами Марченка, Єврокомісія не зможе профінансувати цю частину через відсутність відповідних інструментів.

Водночас міністр назвав гарантованими 17 млрд євро за програмою USL, які залишаються доступними до отримання до кінця 2026 року на закупівлю зброї та дронів. З Єврокомісією домовилися прискорити погодження українських запитів.

Окремо для невійськових видатків бюджету Україна має залучити від партнерів 29,5 млрд доларів, із яких понад 3 млрд уже отримала. Надходження решти залежить від виконання узгоджених зобов'язань.

За цим напрямом, за словами Марченка, фінансового розриву не буде, якщо Україна повністю виконає свої зобов'язання.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський назвав "космічним" дефіцит фінансування української оборони та заявив, що влада готує пропозиції для вирішення проблеми.

Ситуація з державними фінансами наближається до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.