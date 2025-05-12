Уолл-стрит отреагировала на прекращение торговой войны между США и КНР

Американские биржевые индексы открылись уверенным ростом в понедельник после новости о таможенном перемирии между США и Китаем.

Об этом пишет Reuters.

Договоренность о снижении таможенных ограничений вернула инвесторам уверенность и сняла часть напряжения, державшего рынки в нестабильности в последние недели.

Индекс Dow Jones поднялся на 649,7 пунктов (+1,57%) - до 41 899,05. S&P 500 прибавил 147,3 пунктов (+2,60%) и достиг 5 807,2. Самый большой скачок показал Nasdaq - рост на 745,6 пунктов (+4,16%), до 18 674,555.

Напомним:

Мировые финансовые рынки резко выросли на фоне договоренности США и Китая о существенном снижении взаимных пошлин, действовавших во время торговой войны.