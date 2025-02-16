"Укрзалізниця" придбала комп’ютерів на 48 мільйонів: дешевше від ринку

Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Українська залізниця" 11 лютого за результатами тендеру замовила ТОВ "ІТ-Девелопмент" комп’ютерів на 48,40 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч поставлять 2 183 стандартні стаціонарні комп’ютери для оснащення робочих місць офісних працівників структурних підрозділів "Укрзалізниці" та розгортання технологічних автоматизованих робочих місць без підвищених вимог до технічних характеристик. Ціна однакових комплектів по різних лотах складає 21 936-23 592 грн, що дешевше від ринку.

Кожен комплект включає неттоп HP Pro Mini 260 G9 із процесором Intel Core i3-1415U, оперативною пам’яттю 8 ГБ, накопичувачем SSD 256 ГБ та попередньо встановленою виробником обладнання операційною системою Windows 11 Pro, монітор HP S3 Pro 324pf, а також невідомі клавіатуру та мишку на USB.

Тендер оголосили 17 січня, а пропозиції можна було подавати до 28 січня. Анонімна фірма 24 січня скаржилась замовнику, що це дуже обмежений час, враховуючи обсяг закупівлі, вимоги до підготовки документації та рівень деталізації, необхідний для цього. Вона просила подовжити строк подання пропозицій.

Але замовник відмовився, мовляв, нормами діючого законодавства чітко встановлені підстави продовження термінів прийому пропозицій.

Єдиним конкурентом із комп’ютерами Lenovo виступило київське ТОВ "Компанія "Сервіс Солюшнс" Ольги Коротун, Сергія Синиці та Євгена Садовського, яким керує Денис Шубін.

Київською "ІТ-Девелопмент" володіє Наталія Головенко із Сум, а директором фірми є Ігор Горпинич.

Нагадаємо:

Регіональна філія "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" 31 грудня за результатами тендеру замовила ПрАТ "Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання "Імпульс" роботи для будівництва євроколії Чоп-Ужгород вартістю 244 млн грн.