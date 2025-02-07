УЗ замовила обладнання для будівництва євроколії Чоп-Ужгород за 240 мільйонів

Регіональна філія "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" 31 грудня за результатами тендеру замовила ПрАТ "Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання "Імпульс" роботи для будівництва євроколії Чоп-Ужгород вартістю 244 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на "Прозорро".

За умовами угоди, до середини літа 2025 року потрібно реконструювати пристрої сигналізації, централізації та блокування (СЦБ), зв’язку та радіозв’язку в рамках нового будівництва залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород.

1435 мм – це європейська колія, в Україні більшість залізничних колій має ширину 1520 мм, за винятком кількох ділянок, прилеглих до кордонів з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією.

У підсумковій відомості ресурсів усі ціни, імовірно, вказані з урахуванням доставки матеріалів та обладнання до місця проведення робіт, бо там, де мали вказати вартість доставки, стоять прочерки. Це не дозволяє коректно порівняти ціни замовлених матеріалів з ринковими.

Крім того, найбільші суми у кошторисі заплановано витратити на обладнання, цін якого немає у відкритих джерелах.

Зокрема, замовили п’ять шаф контрою та управління (1ШУ) ШКиУ-3/883 по 8,06 млн грн за кожну, а панель живлення системи СЦБ – за 11,28 млн грн із ПДВ і, ймовірно, доставкою.

"Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання "Імпульс" отримало цей підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подав заявок.

Ця компанія невдовзі після початку повномасштабного вторгнення перереєструвався із Сєвєродонецька у Київ, а нині має офіційну адресу в Закарпатській області.

Зараз її єдиним акціонером є колишній директор заводу Володимир Єлісєєв. Раніше він володіє компанією не напряму, а через кіпрський офшор "ІД&С (Індастріал Дівайсіз & Сістемз) Лімітед", створений у вересні 2012 році та записаний на вірґінський офшор Insat Corporation.

Нагадаємо:

Реконструкцію залізничної колії на ділянці "Держкордон Польщі - Мостиська II - Скнилів (Львів)" перенесено на 2026 рік.