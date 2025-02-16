"Укрзализныця" приобрела компьютеров на 48 миллионов: дешевле рынка

Филиал "Главный информационно-вычислительный центр" АО "Украинская железная дорога" 11 февраля по результатам тендера заказала ООО "ИТ-Девелопмент" компьютеров на 48,40 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

В этом году поставят 2 183 стандартные стационарные компьютеры для оснащения рабочих мест офисных работников структурных подразделений "Укрзализныци" и развертывания технологических автоматизированных рабочих мест без повышенных требований к техническим характеристикам. Цена одинаковых комплектов по разным лотам составляет 21 936-23 592 грн, что дешевле рынка.

Каждый комплект включает неттоп HP Pro Mini 260 G9 с процессором Intel Core i3-1415U, оперативной памятью 8 ГБ, накопителем SSD 256 ГБ и предустановленной производителем оборудования операционной системой Windows 11 Pro, монитор HP S3 Pro 324pf, а также неизвестные клавиатуру и мышку на USB.

Тендер объявили 17 января, а предложения можно было подавать до 28 января. Анонимная фирма 24 января жаловалась заказчику, что это очень ограниченное время, учитывая объем закупки, требования к подготовке документации и уровень детализации, необходимый для этого. Она просила продлить срок подачи предложений.

Но заказчик отказался, мол, нормами действующего законодательства четко установлены основания продления сроков приема предложений.

Единственным конкурентом с компьютерами Lenovo выступило киевское ООО "Компания "Сервис Солюшнс" Ольги Коротун, Сергея Синицы и Евгения Садовского, которым руководит Денис Шубин.

Киевской "ИТ-Девелопмент" владеет Наталья Головенко из Сум, а директором фирмы является Игорь Горпинич.

Напомним:

Региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" 31 декабря по результатам тендера заказала ЧАО "Северодонецкое научно-производственное объединение "Импульс" работы для строительства евроколеи Чоп-Ужгород стоимостью 244 млн грн.