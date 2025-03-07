Українці отримали 714 мільйонів "Нацкешбеку" за 2 місяці: коли чекати виплати

Українці отримають 714 млн грн кешбеку за купівлю товарів місцевого виробництва у грудні та січні. Гроші зарахують на картки вже сьогодні-завтра.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кількість людей, які скористалися програмою у ці місяці, зросла майже на півтора мільйона. Загалом виплату отримають 3,4 млн осіб.

"Цього разу понад 3 мільйони людей отримають від держави 714 мільйонів гривень за купівлю українських товарів. Купуючи товари місцевого виробництва, ми підтримуємо бізнес, що створює робочі місця та сплачує податки, з яких фінансується наша оборона", — заявила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що наступна виплата відбудеться наприкінці березня 2025 року.

Всього за час дії програми було виплачено 1,1 мільярда гривень кешбеку, а 1208 користувачів змогли отримати максимальні 3000 гривень за місяць.

Значну частину учасників складає молодь до 45 років, якої в програмі – 57,5%. Учасників середнього віку – 25,3%, а 17,2% користувачів старші за 60 років.

У повідомленні додають, що, що 61% всіх користувачів складають жінки, а 39% – чоловіки. До програми залучено 1756 українських виробників, а кешбек доступний на 369 тисяч товарів, що виробляються в Україні.

Нагадаємо:

В Україні виплати у межах програми "Національний кешбек" за грудень та січень затримуються, водночас вони перебувають в обробці.

Українці отримали 232 млн грн "Нацкешбеку" за листопад, що майже вдвічі більше, ніж за жовтень, але виплати за грудень та січень будуть наприкінці лютого 2025 року.

Міністерство економіки підбило підсумки державних програм економічного розвитку за 2024 рік. Зокрема, програма "Національний кешбек", яка мала на меті підвищити споживчий попит, забезпечила приріст у 0,001% ВВП.