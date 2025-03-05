Мінекономіки пояснило затримки виплат за "Нацкешбеком"

В Україні виплати у межах програми "Національний кешбек" за грудень та січень затримуються, водночас вони перебувають в обробці.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що зазвичай виплати "Нацкешбеку" зараховуються у двадцятих числах місяця, але, як запевняють у Мінекономіки, усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі.

Загалом 3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень.

"Уряд уже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів – ми одразу повідомимо про це на сайті програми", – повідомили в міністерстві.

Нагадаємо:

Українці спрямували більшу частину отриманих коштів за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" на оплату комунальних послуг.