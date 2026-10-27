У Мінекономіки назвали прогноз торговельного балансу України: який дефіцит

Україна за підсумками 2026 року може мати від'ємний торговельний баланс обсягом понад 70 млрд дол.

Про це повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

Такий дефіцит зумовлено критичним імпортом озброєння та енергетичного обладнання, а також зростанням некритичного імпорту з 13 млрд до 21 млрд дол.

"У таких умовах програма "Зроблено в Україні" та підтримка локального виробника – це абсолютно критично необхідна програма і комплекс програм, тому що нам треба знижувати імпортну залежність і заміщувати цей імпорт локальним виробником", – каже Кравченко.

Водночас оцінки торговельного дефіциту України на 2026 та 2027 роки різняться у прогнозах аналітиків та урядових документах.

Наприклад, за оцінками інвестгрупи ICU, торговельний дефіцит цьогоріч зросте до 87,4 млрд дол. (38,8% ВВП), а наступного знизиться до 74,3 млрд (32,2% ВВП) дол. через скорочення експорту від блокування морських шляхів та стрімке зростання імпорту зброї.

Водночас у проєкті держбюджету на 2027 рік Міністерство фінансів прогнозує від'ємний торговельний баланс на рівні 69,19 млрд дол. у 2026 році та подальше збільшення дефіциту до 79,66 млрд дол. у 2027 році через випереджальне зростання імпорту.

Нагадаємо:

21 жовтня Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув 5236 поправок народних депутатів до проєкту Держбюджету на 2027 рік і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні.

Висновки комітету пропонують не виплачувати "Національний кешбек" з програми підтримки виробництва та підприємництва та переглянути доцільність фінансування програми з державного бюджету.