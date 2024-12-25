"Нацкешбек" за грудень та січень виплатять наприкінці зими – Мінекономіки

Українці отримали 232 млн грн "Нацкешбеку" за листопад, що майже вдвічі більше, ніж за жовтень, але виплати за грудень та січень будуть наприкінці лютого 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як пояснюють у відомстві, це повязано з "особливостями бюджетного процесу".

"Всі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі. Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку для виплат у застосунку Дія. Перевіряти нарахування кешбеку можна також у Дії", - повідомили у Мінекономіки.

Водночас середня виплата за листопад по кешбеку зросла з 97 до 116 грн на людину. Кількість отримувачів збільшилася на 800 тисяч порівняно з жовтнем і становила майже 2 млн людей.

Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років — 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку — 24%, а старшого (60+) — 16%.

Майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати в застосунку "Дія" або накопичили менше 2 гривень. Наразі загальна накопичена ними сума становить 48 млн гривень.

Нагадаємо:

За два місяці дії програми "Національний кешбек" продажі українських продуктів зросли на 9,5% у кількості, і на 4% в грошах.