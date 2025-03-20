Україна отримала від ЄС другий транш, забезпечений доходами від російських активів

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це вже другий транш від ЄС, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

Шмигаль зазначив, що загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро.

Нагадаємо:

7 березня в Україну надійшли перші 752 млн фунтів (близько 940 млн доларів США) від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

13 березня Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).