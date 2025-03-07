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Україна отримала від Британії перші кошти від російських заморожених активів

Віктор Волокіта — 7 березня, 14:09
Україна отримала від Британії перші кошти від російських заморожених активів

В Україну надійшли перші 752 млн фунтів (близько 940 млн доларів США) від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності", - наголосив він.

За його словами, уряд розраховує, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь України.

Нагадаємо:

Україна та Велика Британія підписали угоду про позику на суму близько 3 мільярдів доларів США на оборонні потреби України.

Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться на рахунках міжнародних фінансових інституцій.

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