Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок заморожених активів РФ в межах програми ERA.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку росії. Їх спрямують на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення держави.

"Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок – повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства росії", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо:

Станом на 9 квітня у рамках ініціативи ERA, Україна отримала від ЄС 5 млрд євро. Очікується, що решта коштів від ЄС Україні надходитиме частинами до кінця 2025 року.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).