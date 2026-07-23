Україна отримала ще $690 мільйонів від МВФ – Корецький
Україна отримала другий транш близько 690 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою чотирирічною програмою.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
"Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків", – написав він.
Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2,2 млрд доларів.
Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгодженні з МВФ.
Нагадаємо:
16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, який очолюватиме прем'єр-міністр Сергій Корецький. Детальніше про нього читайте в матеріалі ЕП.
17 липня Корецький здійснив свій перший міжнародний дзвінок – у МВФ.
Раніше МВФ погодився виділити Україні транш кредиту, незважаючи на невиконання умови щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.