Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок російських активів

Україна отримала третій транш від Євросоюзу обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Україна отримала від ЄС 5 млрд євро. Очікується, що решта коштів від ЄС Україні надходитиме частинами до кінця 2025 року.

За даними Мінфіну, в рамках механізму ERA та фінансового інструменту Ukraine Facility, ЄС спрямував до держбюджету України 8,5 млрд євро.

Нагадаємо:

7 березня в Україну надійшли перші 752 млн фунтів (близько 940 млн доларів США) від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

13 березня Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

20 березня Україна отримала другий транш 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA.