Україна імпортувала автобусів на $20 мільйонів: з яких країн ввезли найбільше

З січня по квітень 2025 року в Україну було імпортовано 429 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила $20,6 млн.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

З цієї кількості нових 140 автобусів та 289 вживаних.

Імпорт нових автобусів обійшовся у $7 млн. А митна вартість вживаних автобусів становила – $13,6 млн.

Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина – 128 од. На цих поставках Туреччина заробила близько $5,4 млн.

Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі – 106 од., загальна митна вартість яких становила понад $6 млн.

Нагадаємо:

Впродовж січня-березня в Україну було імпортовано 287 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила $13,2 млн.

АТ "Укртрансгаз" 16 червня за результатами тендеру замовило ТОВ "АК "Інтер Авто-Трейдинг" новий автобус за 18,97 млн грн.