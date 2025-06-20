Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Укртрансгаз" замовив туристичний автобус за 19 мільйонів

Віктор Волокіта — 20 червня, 16:51
Укртрансгаз замовив туристичний автобус за 19 мільйонів

АТ "Укртрансгаз" 16 червня за результатами тендеру замовило ТОВ "АК "Інтер Авто-Трейдинг" новий автобус за 18,97 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч поставлять туристичний автобус Iveco Bus Evadys H довжиною 12 м виробництва компанії Iveco Czech Republic, a. s. (Чехія) у 2025 році, який має 50 сидінь із водієм.

Він має дизельний двигун класу Євро 6, автоматичну коробку передач, пневматичні підвіски, системи безпеки, систему вентиляції та кондиціонування, камеру заднього виду, сидіння з ременями безпеки, відеореєстратор, протиковзні ланцюги тощо.

Закупівля здійснюється за власний бюджет, тобто кошти від господарської діяльності підприємства.

Конкурентом було столичне ТОВ "Коммаш Груп" Івети Жили з автобусом Volvo 9500.

Столичним постачальником "Інтер Авто-Трейдинг" володіють Юрій Павлов і директор Андрій Шпак, який у 2019 році був кандидатом–самовисуванцем у нардепи по 193 округу на Хмельниччині.

АТ "Укртрансгаз" забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них. Входить до складу Групи Нафтогаз.

Нагадаємо:

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ (Полтавська область) 11 червня за результатами тендеру замовив ТОВ "Хелітрейнінг Україна" вживаний вертоліт за 16,00 млн грн.

транспорт тендери

тендери

"Укртрансгаз" замовив туристичний автобус за 19 мільйонів
На відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС "наварили" 240 мільйонів
"Укрзалізниця" купить півтори тисячі контейнерів

Останні новини