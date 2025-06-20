"Укртрансгаз" замовив туристичний автобус за 19 мільйонів

АТ "Укртрансгаз" 16 червня за результатами тендеру замовило ТОВ "АК "Інтер Авто-Трейдинг" новий автобус за 18,97 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч поставлять туристичний автобус Iveco Bus Evadys H довжиною 12 м виробництва компанії Iveco Czech Republic, a. s. (Чехія) у 2025 році, який має 50 сидінь із водієм.

Він має дизельний двигун класу Євро 6, автоматичну коробку передач, пневматичні підвіски, системи безпеки, систему вентиляції та кондиціонування, камеру заднього виду, сидіння з ременями безпеки, відеореєстратор, протиковзні ланцюги тощо.

Закупівля здійснюється за власний бюджет, тобто кошти від господарської діяльності підприємства.

Конкурентом було столичне ТОВ "Коммаш Груп" Івети Жили з автобусом Volvo 9500.

Столичним постачальником "Інтер Авто-Трейдинг" володіють Юрій Павлов і директор Андрій Шпак, який у 2019 році був кандидатом–самовисуванцем у нардепи по 193 округу на Хмельниччині.

АТ "Укртрансгаз" забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них. Входить до складу Групи Нафтогаз.

Нагадаємо:

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ (Полтавська область) 11 червня за результатами тендеру замовив ТОВ "Хелітрейнінг Україна" вживаний вертоліт за 16,00 млн грн.